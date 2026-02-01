Stages voilier J80 Quai des Passagers Honfleur

Stages voilier J80

Quai des Passagers Cercle Naurique Honfleurais Honfleur Calvados

Début : Lundi Lundi 2026-02-23 09:00:00

fin : 2026-02-27 12:30:00

2026-02-23

Stages de voilier J80, un voilier sportif et accessible, idéal pour découvrir les sensations de la voile, ouverts à tous à partir de 14 ans.

Encadrés par des moniteurs diplômés, ces stages permettent de découvrir ou de perfectionner la navigation en équipage dans une ambiance conviviale.

Sessions proposées pendant les vacances d’hiver

– du 16 au 20 février 2026 (stage 3 ou 5 jours)

– de 23 au 27 février 2026 (stage 3 ou 5 jours)

Venez à Honfleur profiter d’une expérience nautique dynamique et enrichissante ! .

Quai des Passagers Cercle Naurique Honfleurais Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 98 87 13 ecoledevoile.honfleur@gmail.com

English : Stages voilier J80

Sailing courses on the J80, a sporty and accessible sailboat, ideal for discovering the thrills of sailing, open to everyone aged 14 and over.

