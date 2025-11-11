Stahlzeit, le Rammstein Tribute Show à La Seine Musicale La Seine Musicale Boulogne-Billancourt

Le groupe Stahlzeit revient sur scène à La Seine Musicale le samedi 28 mars 2026 à 20 h, pour un concert qui s’annonce dantesque. Considéré comme le plus fidèle hommage à Rammstein, Stahlzeit recrée l’univers du célèbre groupe allemand avec une intensité hors du commun.

Entre décors monumentaux, pyrotechnie impressionnante et sons surpuissants, le spectacle promet une immersion totale dans l’ambiance industrielle et théâtrale du métal germanique. Chaque morceau culte est revisité avec passion et précision, dans un show millimétré.

Le lieu emblématique de La Seine Musicale, sur l’Île Seguin à Boulogne-Billancourt, offrira un cadre parfait pour accueillir cette déflagration scénique

Le samedi 28 mars 2026

de 20h00 à 23h00

payant

46,5

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-28T21:00:00+01:00

fin : 2026-03-29T00:00:00+01:00

Date(s) : 2026-03-28T20:00:00+02:00_2026-03-28T23:00:00+02:00

La Seine Musicale 1 Île Seguin 92100 Boulogne-Billancourt

https://www.gdp.fr/fr/artistes/stahlzeit-rammstein-tribute-show