Stammtisch-conférence Favoriser la biodiversité au jardin Altenach

Stammtisch-conférence Favoriser la biodiversité au jardin

13 rue Sainte Barbe Altenach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-03-27 19:00:00

fin : 2026-03-27 22:00:00

Date(s) :

2026-03-27

Conférence avec Sébastien Heim, horticulteur autodidacte et auteur du livre La biodiversité augmentée au jardin. Réservations avant le 26 mars. 75 places

Horticulteur et autodidacte, fondateur d’Hymenoptera Conseils, Sébastien Heim est passionné par les insectes depuis sa plus tendre enfance. Les habitants du village le surnommnet l’homme insecte .

Pour ce stammtisch-conférence, il nous ouvre les portes de son jardin de 62 ares, situé à Obersteinbach, au coeur du Parc Régional des Vosges, un véritable sanctuaire pour la biodiversité.

Son secret? De nombreux biotopes opposés et contrastés sur un même terrain, plusieurs strates en hauteur et la fauche alternée. Selon lui, il faut les bonnes plantes sauvages locales pour agrémenter, car elles seules constituent le vrai support nouricier pour la petite faune. Lhomme insecte nous livrera tous ses conseils pratiques, à l’ocasion de cette soirée.

Tout le monde peut crééer un sanctuaire chez soi, alors, soyez vous aussi un acture pour la biodiversité. Il faut des cachettes et de la nouriture, un jardin propre est impropre à la vie.

Voici en quelques mots, sa philosophie! À retrouver dans son livre, en vente à l’issue de la conférence.

Une belle soirée qui marquera le lancement de plusieurs projets en faveur de la biodiversité, qui rythmeront l’année 2026 de l’association, dans le cadre des activités liées aux éco-jardiniers, un programme financé par les ComCom Sud Alsace Largue et Sundgau. .

13 rue Sainte Barbe Altenach 68210 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 07 50 contact@maison-nature-sundgau.org

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English :

Lecture by Sébastien Heim, self-taught horticulturist and author of the book La biodiversité augmentée au jardin. Reservations by March 26. 75 places

L’événement Stammtisch-conférence Favoriser la biodiversité au jardin Altenach a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de tourisme du Sundgau