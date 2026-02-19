Stammtisch de Pâques Centre Franco-Allemand de Provence Aix-en-Provence

Stammtisch de Pâques

Jeudi 9 avril 2026 de 18h30 à 20h. Centre Franco-Allemand de Provence 19 rue du Cancel Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Début : 2026-04-09 18:30:00

fin : 2026-04-09 20:00:00

2026-04-09

Une soirée pour échanger dans les deux langues avec en fond le thème de Pâques.

Bienvenue au Stammtisch mensuel au Centre Franco-Allemand de Provence ! Ce sera l’occasion optimale pour toutes celles et tous ceux qui ont envie de pratiquer l’allemand ou le français dans un cadre convivial et détendu. Que vous appreniez une de ces langues, que ce soit votre langue maternelle ou que vous vous intéressiez simplement aux cultures, vous êtes les bienvenus au Stammtisch ! Pour cette édition, Pâques sera à l’honneur, venez découvrir l’Eierliquör et d’autres spécialités.



Pour qui ? À toutes les personnes qui souhaitent échanger en allemand ou en français, quel que soit leur niveau de langue.

Nous avons hâte de vous retrouver nombreuses et nombreux pour échanger et passer un bon moment ensemble ! .

Centre Franco-Allemand de Provence 19 rue du Cancel Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

An evening of exchange in both languages, with the Easter theme as a backdrop.

