STAN BENETT – LE PETIT REPUBLIQUE Paris

STAN BENETT Début : 2026-02-13 à 19:30. Tarif : – euros.

STAN BENETT Laissez-vous emporter par le nouveau concept de Stan Benett a la fois drôle, bluffant et intimiste.Stan vous étonnera par ses performances vocales imitant les légendes françaises et internationales.Il vous fera découvrir ses « voyages parodisiaques » concept unique, où il réinvente avec humour et en français de grands titres internationaux.Hallucinations auditives garantiesVous n’écouterez plus jamais les tubes d’hier et d’aujourd’hui comme avant

LE PETIT REPUBLIQUE 23, Place de la République 75003 Paris 75