Stan Excusez-moi pardon ! Comedy Palace Valence

Stan Excusez-moi pardon !

Comedy Palace 12 rue Pasteur Valence Drôme

Tarif : 12 – 12 – 17 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-08 20:45:00

fin : 2025-11-08 20:45:00

Date(s) :

2025-11-08

Tout en exposant les chemins où le conduisent sont hypersensibilité, Stan évoque les coups, les mains tendues, les vertus de l’amitié, et explore comment la gentillesse, souvent vue comme une faiblesse, pourrait mener à un changement collectif salutaire,

Comedy Palace 12 rue Pasteur Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 70 21 83 contact@comedypalace.fr

English :

As he exposes the ways in which his hypersensitivity leads him, Stan evokes blows, outstretched hands, the virtues of friendship, and explores how kindness, often seen as a weakness, could lead to a salutary collective change,

German :

Stan beschreibt die Wege, auf die ihn seine Überempfindlichkeit führt, und spricht über Schläge, helfende Hände und die Tugenden der Freundschaft. Er untersucht, wie Freundlichkeit, die oft als Schwäche angesehen wird, zu einer heilsamen kollektiven Veränderung führen könnte,

Italiano :

Esplorando le strade che la sua ipersensibilità gli ha fatto percorrere, Stan parla dei colpi, delle mani tese e delle virtù dell’amicizia, ed esplora come la gentilezza, spesso vista come una debolezza, possa portare a un salutare cambiamento collettivo,

Espanol :

Mientras explora los caminos a los que le ha conducido su hipersensibilidad, Stan habla de los golpes, las manos tendidas y las virtudes de la amistad, y explora cómo la amabilidad, a menudo vista como una debilidad, podría conducir a un saludable cambio colectivo,

