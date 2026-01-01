Stan Getz Sylvain Rifflet Remember Stan Getz Grand Théâtre Brest

Stan Getz Sylvain Rifflet Remember Stan Getz

Grand Théâtre 60 Rue du Château Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 20:30:00

fin : 2026-01-24 22:00:00

Date(s) :

2026-01-24

Fasciné depuis toujours par Stan Getz, géant du saxophone qui a profondément marqué l’histoire du jazz, Sylvain Rifflet réunit un plateau de rêve pour lui rendre hommage.

De Stan Getz, mort en 1991, qui incarnait pour le monde du jazz The Sound , on retient encore aujourd’hui son audace et sa recherche passionnée de la sonorité parfaite. Pour saluer ce styliste de génie, Sylvain Rifflet fait appel aux plus grandes pointures du jazz français et revient sur quelques-uns des morceaux clés du ténor, illustrant les différentes périodes de sa vie musicale des bossas brésiliennes aux rencontres avec Chet Baker ou Gary Burton, des orchestrations pour cordes au cool jazz en passant par le swing le plus brûlant.

Informations pratiques

Durée 1h30.

A partir de 8 ans. .

Grand Théâtre 60 Rue du Château Brest 29200 Finistère Bretagne

