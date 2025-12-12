STAN – LA BAIE DES SINGES Cournon D’auvergne

STAN Début : 2026-04-25 à 20:33. Tarif : – euros.

On connaissait Stan pour son spectacle « Et si les œuvres d’art pouvaient parler ? », joué plus de 230 fois entre la France et la Suisse. Le voilà de retour avec « Excusez-moi pardon », un stand up traversé de slams et de chansons, où la gentillesse devient une arme de construction massive.« Dans la vie, les gens, c’est eux qui me bousculent, c’est moi qui dis pardon ». À partir de cette phrase qui pique un peu, Stan (Christophe Carotenuto) déroule tout un monde : l’amitié qui vous rattrape par le col, la santé mentale qu’on essaie de garder à peu près droite, et l’art comme endroit où l’on respire mieux à plusieurs que tout seul.Entre confidences drôles, observations ultra fines et moments de pure poésie, il interroge : et si la vraie subversion, ce n’était pas d’être cynique, mais d’oser rester gentil, vulnérable, et de transformer ça en force collective ? Sur scène, le corps, les mots et le rythme se répondent, comme un petit laboratoire de société où l’on expérimente une idée simple : valoriser l’autre, ça nous fait grandir.Tout public, durée 1h15. Texte, mise en scène et interprétation : Stan (Christophe Carotenuto).

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LA BAIE DES SINGES 6 AV. DE LA REPUBLIQUE 63800 Cournon D’auvergne 63