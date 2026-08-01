Stand Alimentation saine et durable en Terres d’Auxois Médiathèque La Sereine Précy-sous-Thil

Informations pratiques

Précy-sous-Thil

Stand Alimentation saine et durable en Terres d’Auxois

Médiathèque La Sereine 6 Rue du Serein Précy-sous-Thil Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 16:00:00

fin : 2026-08-28 18:30:00

Date(s) :

2026-08-28

Dans le cadre de son Projet Alimentaire Territorial, la Communauté de communes des Terres d’Auxois vous propose de partager un moment divertissant au stand de l’alimentation saine et durable en Terres d’Auxois.

Différentes activités ludiques et participatives (jeux, défis, quizz,…) seront proposées au fil de l’eau aux participants volontaires pour en savoir plus sur notre alimentation. .

Médiathèque La Sereine 6 Rue du Serein Précy-sous-Thil 21390 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 63 68 95

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English : Stand Alimentation saine et durable en Terres d’Auxois

L’événement Stand Alimentation saine et durable en Terres d’Auxois Précy-sous-Thil a été mis à jour le 2026-07-30 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)