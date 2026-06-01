Pouzols

STAND ANIMAUX DU FLEUVE HÉRAULT

5692F Rouviels Pouzols Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Fête de la pêche et découverte de la biodiversité.

Parmi les stands présents lors de la fête de la pêche, découvrons la biodiversité liée au fleuve tout au long de son parcours avec une grande maquette du territoire.

Animations ludiques, démonstration de Trial avec un champion, essais de vélo électriques, inauguration d’une boucle VTT, balade en vélo, stands d’infos et ateliers .

5692F Rouviels Pouzols 34230 Hérault Occitanie +33 046796985

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English :

Fishing festival and discovery of biodiversity.

L’événement STAND ANIMAUX DU FLEUVE HÉRAULT Pouzols a été mis à jour le 2026-06-08 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT