Stand associatif AVF – Monoprix Rouen 73 Rue du Gros Horloge, 76000 Rouen Rouen

Stand associatif AVF – Monoprix Rouen 73 Rue du Gros Horloge, 76000 Rouen Rouen mercredi 1 octobre 2025.

Stand associatif AVF – Monoprix Rouen Mercredi 1 octobre, 17h00 73 Rue du Gros Horloge, 76000 Rouen Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-01T17:00:00 – 2025-10-01T19:00:00

Fin : 2025-10-01T17:00:00 – 2025-10-01T19:00:00

Venez rencontrer le groupe local AVF de Rouen et déguster des produits véganes !

73 Rue du Gros Horloge, 76000 Rouen 73 Rue du Gros Horloge, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie

Venez rencontrer le groupe local de Rouen et déguster des produits véganes