STAND AVEC ATELIERS PRATIQUES D’IMAGES SOUVENIRS KEEPSAKE Béziers
samedi 10 octobre 2026 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
STAND AVEC ATELIERS PRATIQUES D’IMAGES SOUVENIRS KEEPSAKE
Bretelle d’accès (D64) Bayssan Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
Composez votre boîte à souvenirs entre objets, images et émotions, et gardez une trace de votre création grâce à une photographie.
L’artiste Suzanne Hetzel vous invite à réaliser des images souvenirs. Cette technique utilisée autrefois e mémoire d’une personne, d’un lieu, est réinventée grâce au scanner. Aves des objets apportés ou trouvés sur place, chacun pourra créer son propre univers, révéler leur signification personnelle sous forme de compositions uniques scannées. .
Bretelle d’accès (D64) Bayssan Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 28 37 32 contact@herault-culture.fr
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English : STAND AVEC ATELIERS PRATIQUES D’IMAGES SOUVENIRS KEEPSAKE
Put together your own « memory box » filled with objects, images, and emotions, and capture your creation with a photograph.
L’événement STAND AVEC ATELIERS PRATIQUES D’IMAGES SOUVENIRS KEEPSAKE Béziers a été mis à jour le 2026-09-10 par 34 – ADT34
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