Stand AVF au Greener Festival château de montchat Lyon

Stand AVF au Greener Festival château de montchat Lyon samedi 4 octobre 2025.

Stand AVF au Greener Festival Samedi 4 octobre, 10h00 château de montchat Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T19:00:00

Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T19:00:00

Les 4 et 5 octobre 2025, retrouvez l’AVF69 au festival de l’association The Greener Good, engagé pour une société plus écologique !

Nous tiendrons un stand et proposeront au public des ressources pour pour aider à végétaliser son alimentation !

Venez échangez avec nos bénévoles et nous rencontrer !

@the_greener_good @avf.vege

château de montchat montchat Lyon 69003 Montchat Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

L’AVF69 informe et sensibilise sur l’alimentation végétale !