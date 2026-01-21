Stand by Me de Rob Reiner (+ analyse) Cinématographe (Le) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-09 20:30 – 22:30

Gratuit : non Tarif 6€, réduit 3€

Vidéodrome, le rendez-vous ciné-club du Cinématographe. Un lundi soir par mois, un film choisi parmi les cycles ou les rééditions de notre programmation est projeté suivi d’une analyse et d’un échange avec le public. L’analyse d’environ 45 minutes, menée par Antoine Bourg, enseignant en cinéma et adhérent membre de la commission de programmation du Cinématographe, est l’occasion d’aborder de multiples aspects du film et est conçue comme une initiation à la culture cinématographique.Gordie Lachance se souvient. En ce lointain été 1959, en Oregon, il a 12 ans et, avec ses trois inséparables copains, Chris, Teddy et Vern, il se lance dans une expédition peu banale : retrouver le corps de Ray Brower, un adolescent porté disparu. Encore plutôt inconnu à l’époque, Rob Reiner adapte pour son troisième long métrage une nouvelle de Stephen King, « The Body ». Pour la première fois dans la carrière du célèbre romancier, le cinéma s’intéresse à l’autre versant de son œuvre, loin du fantastique mais toujours traversé par le thème de l’enfance et de l’adolescence. Ce road movie le long des voies ferrées est moins l’occasion de péripéties, que l’objet des doutes et grandes interrogations des quatre garçons. Le film a marqué des générations, notamment grâce à la justesse de ses jeunes acteurs et à sa bande son qui regorge de standards du RnB de la fin des années 50.

Cinématographe (Le) Centre-ville Nantes 44000

02 40 47 94 80 https://www.lecinematographe.com/



