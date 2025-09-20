Stand Charité Soufflot Hospice de la Charité Mâcon

Stand Charité Soufflot Hospice de la Charité Mâcon samedi 20 septembre 2025.

Stand Charité Soufflot Samedi 20 septembre, 13h30 Hospice de la Charité Saône-et-Loire

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T13:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T13:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

L’association Sauvegarde de Soufflot et du patrimoine mâconnais tiendra une permanence devant l’hospice de La Charité-Soufflot pour évoquer le bâtiment et son architecture.

Découvrez une exposition de photographies de l’Hôtel-Dieu et de la Charité Soufflot, présentée à l’accueil de l’Office de tourisme. Une occasion unique d’en apprendre davantage sur ces lieux historiques.

Hospice de la Charité 254 Rue Carnot, 71000 Mâcon, France Mâcon 71000 Mâcon Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté Fondé en 1621, l’hospice fut reconstruit de 1752 à 1761 selon les plans de l’architecte Jacques-Germain Soufflot. De plan trapézoïdal, l’édifice se compose de quatre corps de bâtiments disposés autour d’une cour rectangulaire, un cinquième bâtiment faisant la jonction avec la rue carnot sur laquelle se dresse la façade principale. Bien que désaffectés de longue date, les locaux conservent de nombreux éléments témoignant de l’hospice réalisé par Soufflot.

© Ville de Mâcon