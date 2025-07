STAND CHAUVES-SOURIS Clermont-l’Hérault

Début : 2025-08-12

fin : 2025-08-12

2025-08-12

Stand CHAUVES-SOURIS animé par « Demain la terre » dans le cadre du Pavillon Bleu.

Organisés dans le cadre de divers partenariats, ces stands sont gratuits, en libre accès, donc pas d’inscription passez quand vous voulez, restez le temps que vous souhaitez ! .

Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 57 25 44

English :

BATS » stand run by « Demain la terre » as part of the Blue Flag event.

German :

Stand « CHAUVES-SOURIS », der von « Demain la terre » im Rahmen der Blauen Flagge betreut wird.

Italiano :

Stand « BATS » gestito da « Demain la terre » nell’ambito dell’evento Bandiera Blu.

Espanol :

Puesto « BATS » gestionado por « Demain la terre » en el marco del evento Bandera Azul.

