Stand consacré à l’archéologie et à l’archéologie préventive Fort Saint-Louis Fort-de-France

Stand consacré à l’archéologie et à l’archéologie préventive 20 et 21 septembre Fort Saint-Louis Martinique

Début : 2025-09-20T15:+ – 2025-09-20T23:+

Fin : 2025-09-21T15:+ – 2025-09-21T23:+

Si vous voulez tout savoir sur l’archéologie et l’archéologie préventive, rendez-vous sur les stands de l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) et du Service régional de l’Archéologie (SRA) de la Martinique.

Echanges, panneaux, documentations

Esplanade des Hollandais

Fort Saint-Louis Boulevard Chevalier Sainte-Marthe, 97200 Fort-de-France, France Fort-de-France 97200 Martinique Martinique 0596754144 https://www.fortdefrance.fr/point-d-interet/le-fort-saint-louis-1640 Ancien Fort Royal, puis Fort La République, il s’agit d’un ouvrage fortifié de type Vauban. Edifié à compter du milieu du XVIIe siècle dans sa limite sud-est de la ville basse, il constitue aujourd’hui la base navale de la marine militaire française aux Antilles et Guyane.

© Institut national de recherches archéologiques préventives