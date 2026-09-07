Stand CPIE : le sol, un patrimoine vivant et menacé, Jardin botanique de la Villa Thuret, Antibes

Informations pratiques

Stand CPIE : le sol, un patrimoine vivant et menacé Dimanche 20 septembre, 09h30 Jardin botanique de la Villa Thuret Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Le sol, un patrimoine vivant et menacé

Sous nos pieds se cache un patrimoine essentiel, souvent méconnu et menacé par les activités humaines. Dans nos jardins, nos campagnes, nos villes et nos champs, le sol abrite une biodiversité exceptionnelle, nourrit les plantes, filtre l’eau et contribue à la régulation du climat. Mettant des milliers d’années à se former, il peut être altéré rapidement.

En prenant conscience des enjeux liés au sol, chacun peut contribuer à le préserver. Venez découvrir les différents types de sols ainsi que la faune et la flore associées et les bonnes pratiques pour les préserver dans nos jardins, à travers des observations, des manipulations et expériences.

NB : les enfants doivent être accompagnés d’un adulte sur le stand

Jardin botanique de la Villa Thuret 90 chemin Raymond 06160 Antibes Antibes 06160 Cap d’Antibes Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 04 92 38 64 70 https://jardin-thuret.hub.inrae.fr/ https://www.instagram.com/jardinbotaniquevillathuret/;https://www.facebook.com/JardinbotaniqueVillaThuretINRAE D’une superficie de 3,5 ha, le jardin Thuret est un jardin botanique d’acclimatation créé à partir de 1857. Propriété de l’Etat français, il est géré par l’organisme scientifique INRAE. Il présente des collections composées d’arbres et arbustes exotiques en cours d’étude, dans le cadre des changements globaux, notamment les changements climatiques. Il comprend un millier d’espèces réparties en 157 familles et 506 genres. On dénombre environ 2400 plantes au jardin. Les plantes sont étiquetées et intégrées dans un jardin paysager à l’anglaise. Leur croissance est libre. Le jardin peut être visité en toute saison. Ligne 2 arrêt Empel

Le sol, un patrimoine vivant et menacé

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