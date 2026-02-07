Stand de broyage à Couëron Vélodrome Marcel-de-la-Provôté – Couëron Couëron
Stand de broyage à Couëron Vélodrome Marcel-de-la-Provôté – Couëron Couëron vendredi 6 mars 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-03-06 14:00 – 16:30
Gratuit : oui Tout public
Stand de broyage animé par CompostriBroyez sur place vos tailles, rameaux et branchages du jardin et récupérez le broyat obtenu.Vous pourrez vous en servir pour votre composteur (comme apport de matière carboné) ou en paillage pour votre jardin.Profitez de nombreux conseils en matière de broyage et compostage.Pensez bien à prendre des sacs ou contenants pour repartir avec le broyat.Gratuit
Vélodrome Marcel-de-la-Provôté – Couëron Couëron 44220
02 40 38 06 18
