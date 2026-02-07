Stand de broyage à Couëron Vélodrome Marcel-de-la-Provôté – Couëron Couëron

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-06 14:00 – 16:30

Gratuit : oui Tout public

Stand de broyage animé par CompostriBroyez sur place vos tailles, rameaux et branchages du jardin et récupérez le broyat obtenu.Vous pourrez vous en servir pour votre composteur (comme apport de matière carboné) ou en paillage pour votre jardin.Profitez de nombreux conseils en matière de broyage et compostage.Pensez bien à prendre des sacs ou contenants pour repartir avec le broyat.Gratuit

Vélodrome Marcel-de-la-Provôté – Couëron Couëron 44220

02 40 38 06 18



