Stand de broyage à la déchèterie de La Montagne Déchèterie de La Montagne La Montagne
Stand de broyage à la déchèterie de La Montagne Déchèterie de La Montagne La Montagne vendredi 20 mars 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-03-20 14:00 – 16:30
Gratuit : oui Tout public
Stand de broyage animé par Compostri à la déchèterie de La Montagne, rue du Bois de BougonBroyez sur place vos tailles, rameaux et branchages du jardin et récupérez le broyat obtenu.Vous pourrez vous en servir pour votre composteur (comme apport de matière carboné) ou en paillage pour votre jardin.Profitez de nombreux conseils en matière de broyage et compostage.Pensez bien à prendre des sacs ou contenants pour repartir avec le broyat.Gratuit
Déchèterie de La Montagne La Montagne 70310
Afficher la carte du lieu Déchèterie de La Montagne et trouvez le meilleur itinéraire