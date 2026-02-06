Stand de broyage à Saint-Aignan-de-Grand-Lieu Maison de l’enfance Pom’ de Rainette Saint-Aignan de Grand Lieu

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-27 14:00 – 16:30

Gratuit : oui Stand de broyage animé par CompostriBroyez sur place vos tailles, rameaux et branchages du jardin et récupérez le broyat obtenu.Vous pourrez vous en servir pour votre composteur (comme apport de matière carboné) ou en paillage pour votre jardin.Profitez de nombreux conseils en matière de broyage et compostage.Pensez bien à prendre des sacs ou contenants pour repartir avec le broyat.Gratuit Tout public

Maison de l’enfance Pom’ de Rainette Saint-Aignan de Grand Lieu 44860

02 40 26 44 51 http://www.saint-aignan-grandlieu.fr multiaccueil@sagl.fr



