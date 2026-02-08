Stand de broyage à Saint Herblain Place du marché de la Crémetterie Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-13 14:00 – 16:30

Gratuit : oui Tout public

Stand de broyage animé par CompostriBroyez sur place vos tailles, rameaux et branchages du jardin et récupérez le broyat obtenu.Vous pourrez vous en servir pour votre composteur (comme apport de matière carboné) ou en paillage pour votre jardin.Profitez de nombreux conseils en matière de broyage et compostage.Pensez bien à prendre des sacs ou contenants pour repartir avec le broyat.Gratuit

Place du marché de la Crémetterie Saint-Herblain 44800



Afficher la carte du lieu Place du marché de la Crémetterie et trouvez le meilleur itinéraire

