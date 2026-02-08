Stand de broyage à Saint Herblain Place du marché de la Crémetterie Saint-Herblain
Stand de broyage à Saint Herblain Place du marché de la Crémetterie Saint-Herblain vendredi 13 mars 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-03-13 14:00 – 16:30
Gratuit : oui Tout public
Stand de broyage animé par CompostriBroyez sur place vos tailles, rameaux et branchages du jardin et récupérez le broyat obtenu.Vous pourrez vous en servir pour votre composteur (comme apport de matière carboné) ou en paillage pour votre jardin.Profitez de nombreux conseils en matière de broyage et compostage.Pensez bien à prendre des sacs ou contenants pour repartir avec le broyat.Gratuit
Place du marché de la Crémetterie Saint-Herblain 44800
Afficher la carte du lieu Place du marché de la Crémetterie et trouvez le meilleur itinéraire