Stand de broyage à Vertou, Marché de Vertou, Vertou

Stand de broyage à Vertou Vendredi 20 février, 14h00 Marché de Vertou Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-20T14:00:00+01:00 – 2026-02-20T16:30:00+01:00

Fin : 2026-02-20T14:00:00+01:00 – 2026-02-20T16:30:00+01:00

Stand de broyage réalisé par Compostri

Broyez sur place vos tailles, rameaux et branchages du jardin et récupérez le broyat obtenu.

Vous pourrez vous en servir pour votre composteur (comme apport de matière carboné) ou en paillage pour votre jardin.

Profitez de nombreux conseils en matière de broyage et compostage.

Pensez bien à prendre des sacs ou contenants pour repartir avec le broyat.

Gratuit

Marché de Vertou Place du Marché, Vertou Vertou 44120 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Broyez vos tailles de jardin sur place et récupérez le broyat Broyage Végétaux

Benjamin Nugues