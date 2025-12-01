Stand de crêpes et vin chaud Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Stand de crêpes et vin chaud Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny samedi 20 décembre 2025.
Stand de crêpes et vin chaud
Villedieu-les-Poêles Place de la république Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2025-12-20 09:00:00
fin : 2025-12-21 18:00:00
Date(s) :
2025-12-20
Organisé par Villedieu Dynamic. .
Villedieu-les-Poêles Place de la république Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie cdfvilledieu@gmail.com
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Stand de crêpes et vin chaud Villedieu-les-Poêles-Rouffigny a été mis à jour le 2025-11-12 par OT Villedieu-les-Poêles