Stand de la Fondation du Patrimoine Église Notre-Dame Semur-en-Auxois

Stand de la Fondation du Patrimoine Église Notre-Dame Semur-en-Auxois samedi 20 septembre 2025.

Stand de la Fondation du Patrimoine 20 et 21 septembre Église Notre-Dame Côte-d’Or

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

La Fondation du Patrimoine a lancé une souscription permettant à chacun d’aider au financement du vaste chantier de restauration de la collégiale de Semur-en-Auxois. Des bénévoles seront présents sur le parvis afin de présenter les missions de la Fondation.

Une vente de verres, tote-bags et médailles souvenir à l’effigie de l’église Notre-Dame sera proposée pour aider à la restauration de l’église.

Église Notre-Dame Place Notre-Dame 21140 Semur-en-Auxois Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté Construite aux XIIIe et XIVe siècles et dominant le paysage semurois, l’église Notre-Dame s’inscrit dans la lignée des édifices remarquables de l’architecture gothique en Bourgogne. La pierre, les vitraux, le bois et le métal sont autant de supports d’expressions artistiques à découvrir aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’édifice. parking à proximité.

La Fondation du Patrimoine a lancé une souscription permettant à chacun d’aider au financement du vaste chantier de restauration de la collégiale de Semur-en-Auxois. Des bénévoles seront présents sur…

© Fondation du Patrimoine