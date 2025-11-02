STAND DE LIVRES Sainte-Croix-Vallée-Française

STAND DE LIVRES Sainte-Croix-Vallée-Française dimanche 2 novembre 2025.

STAND DE LIVRES

Village Sainte-Croix-Vallée-Française Lozère

Participation libre

Début : 2025-11-02

fin : 2026-02-01

2025-11-02 2025-12-07 2026-01-04 2026-02-01 2026-03-01 2026-04-05 2026-05-03 2026-06-07

Le Pétassou organise un stand de livres d’occasion devant leur boutique tous les premiers dimanches du mois (s’il ne pleut pas). Venez découvrir des livres sur divers sujets pendant le marché hebdomadaire de Ste Croix Vallée Française ! Tous les livres sont à prix libre.

Village Sainte-Croix-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie

English :

Le Pétassou organizes a second-hand book stall in front of their store every first Sunday of the month (if it’s not raining). Come and discover books on a variety of subjects during the weekly market in Ste Croix Vallée Française! All books are free of charge.

German :

Le Pétassou organisiert vor ihrem Laden an jedem ersten Sonntag im Monat (wenn es nicht regnet) einen Stand mit gebrauchten Büchern. Entdecken Sie während des Wochenmarkts in Ste Croix Vallée Française Bücher zu verschiedenen Themen! Alle Bücher haben einen freien Preis.

Italiano :

Le Pétassou organizza una bancarella di libri usati davanti al proprio negozio ogni prima domenica del mese (se non piove). Venite a scoprire libri di vario genere durante il mercato settimanale di Ste Croix Vallée Française! Tutti i libri sono gratuiti.

Espanol :

Le Pétassou organiza un puesto de libros de segunda mano delante de su tienda todos los primeros domingos de mes (si no llueve). Venga a descubrir libros de temas variados durante el mercado semanal de Ste Croix Vallée Française Todos los libros son gratuitos.

