Stand de Lutherie Eglise Saint Bathelemy Brenat

Stand de Lutherie 20 et 21 septembre Eglise Saint Bathelemy Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Formé à l’école de Crémone, Cyrille Hémery exerce son métier de luthier depuis plus de 40 ans. Installé à Nevers mais ayant de solides attaches à Brenat, Cyrille propose de mettre en résonance l’architecture médiévale et celle du violon, en installant son atelier le temps des Journées du Patrimoine, sous les voûtes de la belle église Saint Barthélémy récemment restaurée.

Il oeuvrera devant vous et pourra aussi vous apporter conseils et expertise sur vos propres instruments.

Renseignements au 06 86 48 97 88

Eglise Saint Bathelemy route du Chauffour 63500 Brenat

Fresques murales Parking de covoiturage conseillé

Cyrille Hémery