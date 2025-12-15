Stand de Noël Paray-le-Monial

Stand de Noël

Place de l’Hôtel de ville Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-21

Retrouvez Casimir et ses amis pour un stand de Noël ouvert à tous, petits et grands ! Venez vivre un moment magique autour de barbes à papa, marrons chauds, vin chaud, chocolat chaud. Un atelier créatif sera proposé à tous les enfants: ils pourront fabriquer de magnifiques cartes de vœux destinées aux enfants atteints de cancer. Casimir se chargera ensuite d’apporter toutes ces cartes remplies d’amour et d’espoir au Centre d’Oncologie Pédiatrique de Léon Bérard .Un évènement familial bienveillant et chaleureux organisé par l’ Association Chez Laurette Fleurs de Mana, pour partager la magie de Noël, transmettre la joie et soutenir les enfants malades. .

Place de l'Hôtel de ville Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

