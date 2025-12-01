Stand de Noël Vallons-de-l’Erdre

Stand de Noël

Vibrez au rythme des animations de Noël dans le Pays d’Ancenis et laissez-vous emporter par la magie des fêtes en dénichant des cadeaux authentiques et locaux sur les marchés de Noël !

Un stand de Noël est organisé par l’APE La Tirelire de Jules de l’école Jules Ferry en partenariat avec le Super U le samedi 13 décembre !

Au programme

Vente de crêpes en partenariat avec Ô Beurre Salé

Bricolages des enfants de l’école

Présence du Père Noël de 14h-16h30 (sur le stand)

Vin chaud, chocolats chaud

Les bénéfices récoltés seront pour les élèves de l’école (matériels, projets…). .

Rue de Châteaubriant Vallons-de-l’Erdre 44540 Loire-Atlantique Pays de la Loire latireliredejules@gmail.com

English :

Get in the swing of Christmas in the Pays d?Ancenis and let yourself be carried away by the magic of the festive season by finding authentic, local gifts at the Christmas markets!

