Stand de produits locaux Camping des Papillons Lalizolle
samedi 8 août 2026 · Camping des Papillons · Lalizolle
Informations pratiques
Lalizolle
Stand de produits locaux
Camping des Papillons 17 Rue du Stade Lalizolle Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 18:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Découvrez les saveurs et savoir-faire locaux à travers un stand gourmand miel, confitures, pains d’épices et savons artisanaux. Une belle occasion de rencontrer les producteurs et de faire le plein de gourmandises !
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Camping des Papillons 17 Rue du Stade Lalizolle 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 44 47 contact@campingdespapillons.com
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English :
Discover local flavors and craftsmanship at a gourmet booth featuring honey, jams, gingerbread, and handmade soaps. It’s a great opportunity to meet the producers and stock up on delicious treats!
L’événement Stand de produits locaux Lalizolle a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de tourisme Val de Sioule