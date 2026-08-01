Stand de produits locaux Camping des Papillons Lalizolle

Informations pratiques

Lalizolle

Stand de produits locaux

Camping des Papillons 17 Rue du Stade Lalizolle Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 18:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Découvrez les saveurs et savoir-faire locaux à travers un stand gourmand miel, confitures, pains d’épices et savons artisanaux. Une belle occasion de rencontrer les producteurs et de faire le plein de gourmandises !

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Camping des Papillons 17 Rue du Stade Lalizolle 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 44 47 contact@campingdespapillons.com

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English :

Discover local flavors and craftsmanship at a gourmet booth featuring honey, jams, gingerbread, and handmade soaps. It’s a great opportunity to meet the producers and stock up on delicious treats!

L’événement Stand de produits locaux Lalizolle a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de tourisme Val de Sioule