Stand de sensibilisation pour Octobre rose sur le marché Sévérac-le-Château Sévérac d’Aveyron

Tout le mois d’octobre, rendez-vous au marché de Sévérac-le-Château pour soutenir Octobre rose ! Familles rurales vous y propose café, gâteaux, goodies, et une tombola avec de superbes lots.

En octobre, le marché de Sévérac se transforme en lieu de solidarité chaque jeudi matin.

De 10h à 12h, découvrez un stand dédié à la campagne Octobre rose 2025 café gratuit, vente de gâteaux faits maison, goodies variés et une tombola avec des lots exceptionnels. Profitez également d’une intervention de la Ligue contre le cancer pour en apprendre davantage sur les actions contre la maladie. Chaque achat ou participation contribue à la lutte contre le cancer du sein, tout en passant un moment convivial au marché. Venez nombreux soutenir cette noble cause et profiter des animations ! Tous les fonds récoltés seront reversés à l’Institut du Cancer de Montpellier (ICM).

Dates des Stands de sensibilisation 2025

Les jeudis 2, 9, 16 et 23 octobre. .

Sévérac-le-Château Marché de Sévérac-le-Château Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie

English :

For the whole month of October, join us at the Sévérac-le-Château market to support Pink October! Familles rurales offers coffee, cakes, goodies and a tombola with great prizes.

German :

Den ganzen Oktober über können Sie sich auf dem Markt in Sévérac-le-Château treffen, um den Rosa Oktober zu unterstützen! Familles rurales bietet Ihnen dort Kaffee, Kuchen, Goodies und eine Tombola mit tollen Preisen.

Italiano :

Per tutto il mese di ottobre, venite al mercato di Sévérac-le-Château per sostenere l’Ottobre Rosa! Le Familles rurales offriranno caffè, torte, dolci e una tombola con fantastici premi.

Espanol :

Durante todo el mes de octubre, acérquese al mercado de Sévérac-le-Château para apoyar el Octubre Rosa Familles rurales ofrecerá café, pasteles, golosinas y una tómbola con magníficos premios.

