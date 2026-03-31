Stand de sensibilisation sur le cancer colorectal, Centre communal de santé Cynthia Fleury, Saint-Médard-en-Jalles

Stand de sensibilisation sur le cancer colorectal Mardi 31 mars, 14h00 Centre communal de santé Cynthia Fleury Gironde

Entrée libre, sans rendez-vous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-31T14:00:00+02:00 – 2026-03-31T17:00:00+02:00

Fin : 2026-03-31T14:00:00+02:00 – 2026-03-31T17:00:00+02:00

Le cancer colorectal est la deuxième cause de décès par cancer en France. Il est l’un des cancers les plus fréquents en France, avec 47 500 nouveaux cas qui sont déclarés chaque année.

Vous avez entre 50 et 74 ans ? Mardi 31 mars, de 14h à 17h, venez vous informer auprès du stand de sensibilisation installé au Centre communal de santé Cynthia Fleury. Des infirmières du dispositif Asalée seront présentes pour vous conseiller sur le dépistage du cancer colorectal, et distribuerons des kits de dépistage gratuitement.

Détecté tôt, un cancer colorectal se guérit 9 fois sur 10. Faire un dépistage du cancer colorectal est le meilleur moyen pour s’assurer qu’il n’y a rien, ou de traiter un cancer précoce et d’augmenter ses chances de guérison.

Entrée libre, sans rendez-vous.

En savoir plus

Centre communal de santé Cynthia Fleury 9, route de Saint-Aubin Saint-Médard-en-Jalles33160 Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.saint-medard-en-jalles.fr/mon-quotidien/solidarite-et-sante/le-centre-communal-de-sante/ »}, {« link »: « http://www.asalee.org/ »}, {« link »: « https://www.saint-medard-en-jalles.fr/actualites/mars-bleu-tout-savoir-sur-le-depistage-du-cancer-colorectal/ »}]

À l’occasion de la campagne nationale Mars bleu, dédiée à la prévention sur le cancer colorectal, le Centre communal de santé Cynthia Fleury accueille un stand de sensibilisation.