Stand de sirops et jeux de société Détente et rires en famille ! Hôtel des Ducs de Bourgogne Musée du Vin Beaune

Stand de sirops et jeux de société Détente et rires en famille !

Hôtel des Ducs de Bourgogne Musée du Vin 24 rue Paradis Beaune Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 10:00:00

fin : 2025-11-16 18:00:00

Date(s) :

2025-11-15

Stand de sirops et jeux de société Détente et rires en famille !

Installez-vous autour d’un bon verre de sirop menthe, citron, violette… et bien d’autres saveurs à découvrir et profitez d’un moment ludique avec des jeux de société originaux, revisités à la sauce bourguignonne ! Des parties rapides, amusantes et accessibles à tous, pour petits et grands. Une pause désaltérante et joyeuse à partager en famille ! .

Hôtel des Ducs de Bourgogne Musée du Vin 24 rue Paradis Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 22 08 19 culture@mairie-beaune.fr

English : Stand de sirops et jeux de société Détente et rires en famille !

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Stand de sirops et jeux de société Détente et rires en famille ! Beaune a été mis à jour le 2025-11-06 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)