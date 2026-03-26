Stand découverte jeux

Place de l’Eglise Arvieu Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

10h à 12h Le Jardin. Venez tester, échanger et passer un moment convivial. Activités sans perturbateurs endocriniens pour petits et grands, jeux et échanges,… Partenariat avec le CPIE. Infos Contrat Local de Santé Anaïs Gayraud 0536990169

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Place de l’Eglise Arvieu 12120 Aveyron Occitanie +33 5 36 99 01 69 anais.gayraud@levezou-pareloup.fr

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English :

10am to 12pm Le Jardin. Come and test, exchange and spend a convivial moment. Endocrine disruptor-free activities for young and old, games and discussions… In partnership with the CPIE. Information Local Health Contract Anaïs Gayraud 0536990169

L’événement Stand découverte jeux Arvieu a été mis à jour le 2026-03-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)