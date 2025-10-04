Stand découverte « Textile Zéro Déchet » (Day by day) Brive-la-Gaillarde
23 Rue Gambetta Brive-la-Gaillarde Corrèze
Avec l’artisane Marine Rocher, couturière zéro déchet. Stand gratuit pour faire découvrir les objets zéro déchet du quotidien, pour échanger des astuces et aussi coudre à la main avec la couturière Marine Rocher !
Devant la boutique de vrac DaybyDay, rue Gambetta.
De 15h à 18h. .
