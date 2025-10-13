Stand d’information de la maison de l’habitation – Seniors à Couëron Résidence du lac Couëron

Stand d’information de la maison de l’habitation – Seniors à Couëron Résidence du lac Couëron lundi 13 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-13 14:00 – 17:30

Gratuit : oui Senior

Dans le cadre du mois Bleu organisé à Couëron par le CLRPA, en partenariat avec la Ville de Couëron, La Maison de l’Habitant sera présente au 1er anniversaire de la Résidence du Lac pour vous parler des solutions de logement pour les seniors.

Résidence du lac Couëron 44220