Stand d’information de l’Office français de la biodiversité, Église Saint-Étienne, Bar-le-Duc

Informations pratiques

Stand d’information de l’Office français de la biodiversité Samedi 19 septembre, 14h00 Église Saint-Étienne Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Un inspecteur de l’environnement vous présentera les missions de l’Office français de la biodiversité, son métier au quotidien et les spécificités de la faune et de la flore du département. Les visiteurs pourront notamment échanger avec lui sur les Grands-ducs d’Europe (Bubo bubo) installés sur la tour de l’Horloge.

Rendez-vous place Saint-Pierre.

Église Saint-Étienne Place Saint-pierre, 55000 Bar-le-Duc, France Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33329791113 https://www.tourisme-barleducsudmeuse.fr/spip.php?page=fiche-sitlor&id_article=&genre=4000003&categorie=4000048&produit=754000268&produit_nom= De style gothique flamboyant, avec certains ornements d’influence Renaissance, la collégiale Saint-Pierre a été fondée et enrichie par les ducs de Bar.

À l’origine réservée aux officiers de l’administration de la ville, elle est transformée en église paroissiale à la Révolution. Elle abrite aujourd’hui les vestiges des tombeaux des ducs de Bar. Inscription à la conférence sur place auprès du stand de l’association Patrimoines en Barrois

Un inspecteur de l’environnement vous présentera les missions de l’Office français de la biodiversité, son métier au quotidien et les spécificités de la faune et de la flore du département. Les avec …

© Ville de Bar-le-Duc / Stéphane Mikaelis