Stand d’information Ligue contre le Cancer rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde jeudi 2 octobre 2025.
Début : 2025-10-02 09:00:00
fin : 2025-10-30 12:00:00
2025-10-02 2025-10-16 2025-10-30
Venez vous sensibilisez à la lutte contre le cancer.
rue Paul Massy Mairie Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 71 00
English :
Come and raise awareness of the fight against cancer.
German :
Machen Sie sich für den Kampf gegen den Krebs stark.
Italiano :
Venite a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla lotta contro il cancro.
Espanol :
Venga a concienciarse sobre la lucha contra el cáncer.
