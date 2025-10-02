Stand d’information Ligue contre le Cancer rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde

Stand d’information Ligue contre le Cancer rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde jeudi 2 octobre 2025.

Stand d’information Ligue contre le Cancer

rue Paul Massy Mairie Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-02 09:00:00

fin : 2025-10-30 12:00:00

Date(s) :

2025-10-02 2025-10-16 2025-10-30

Venez vous sensibilisez à la lutte contre le cancer.

.

rue Paul Massy Mairie Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 71 00

English :

Come and raise awareness of the fight against cancer.

German :

Machen Sie sich für den Kampf gegen den Krebs stark.

Italiano :

Venite a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla lotta contro il cancro.

Espanol :

Venga a concienciarse sobre la lucha contra el cáncer.

L’événement Stand d’information Ligue contre le Cancer Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2025-09-05 par Royan Atlantique