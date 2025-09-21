Stand et atelier « Habitat de l’Âge du Bronze » Musée de Préhistoire des Gorges du Verdon Quinson

Stand et atelier « Habitat de l’Âge du Bronze » Dimanche 21 septembre, 14h30 Musée de Préhistoire des Gorges du Verdon Alpes-de-Haute-Provence

En accès libre à l’étage du musée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Stand sur l’habitat à l’Âge du Bronze. Espace d’échanges et de discussions pour répondre aux questions des visiteurs. Plusieurs « mini » ateliers de médiation participative pour comprendre la construction avec une maquette de Laprade, bien choisir ses matériaux, fabriquer du torchis, préparer le toit, identifier les modes de vie de cette période, etc.

Musée de Préhistoire des Gorges du Verdon Route de Montmeyan, 04500 Quinson, France Quinson 04500 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 0492740959 https://www.museeprehistoire.com Les collections comptent plusieurs centaines de milliers d’objets archéologiques représentatifs d’une très vaste période chronologique allant du Paléolithique inférieur jusqu’à l’Antiquité tardive, et permettent de retracer les grandes étapes de la vie de l’Homme en Provence depuis plus de 400.000 ans et la situe dans le contexte mondial de l’évolution de l’humanité. Les deux collections phares du musée sont, d’une part celle de la Baume Bonne pour la période du paléolithique et d’autre part celle de la Baume de Fontbrégoua pour le néolithique. Pour ce qui concerne la période de l’âge des métaux, les parures en bronze du “trésor de Moriez” enrichissent de façon spectaculaire l’exposition permanente. D’autres collections datant de la protohistoire conservées dans les réserves sont d’un grand intérêt scientifique, comme notamment celle de l’oppidum de Buffe-Arnaud, commune de Saint-Martin de Brômes.

@Musée de préhistoire des gorges du Verdon