Stand et visite de ferme, La Métairie, Lougé-sur-Maire

Stand et visite de ferme Samedi 6 juin, 09h30 La Métairie Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:30:00+02:00 – 2026-06-06T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T09:30:00+02:00 – 2026-06-06T12:30:00+02:00

Alterfixe sera présent-es au sein d’un marché de producteur-ices et proposera une visite de la ferme à 11h. Ils’agit d’une ferme de vaches laitières en agriculture biologique.

La Métairie La Métairie 61150 Lougé-sur-Maire Lougé-sur-Maire 61150 Orne Normandie [{« type »: « email », « value »: « orne@alterfixe.fr »}]

Une matinée au sein de la ferme, à la Métairie, en parallèle des « Caisses de Gaston » : stand d’information au sein d’un marché et visite de ferme tout public à 11h ! visite de ferme stand d’information

Cloé Harent