Stand familles « Création du grand paysage » Museon Arlaten Arles

Gratuité pour les Journées du Patrimoine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Petits et grands sont invités à participer à la création d’un grand paysage pour mettre en valeur le patrimoine naturel de la Provence.

Autour de l’exposition « Mais quel pays ! Gustave Fayet dessine la Provence de Mirèio » (chapelle du Museon Arlaten)

Museon Arlaten 29 rue de la République, 13200 Arles, France Arles 13200 Salin-de-Giraud Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0413315199 http://www.museonarlaten.fr

Journées européennes du patrimoine 2025

P.Pralliaud-CD13-Museon Arlaten, musée de Provence