Stand Fondation du patrimoine Alpes-Maritimes à l’île Ste Marguerite Musée du masque de fer et du fort Royal Cannes

Stand Fondation du patrimoine Alpes-Maritimes à l’île Ste Marguerite Musée du masque de fer et du fort Royal Cannes samedi 20 septembre 2025.

Stand Fondation du patrimoine Alpes-Maritimes à l’île Ste Marguerite 20 et 21 septembre Musée du masque de fer et du fort Royal Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T16:30:00

Stand de la Fondation du patrimoine, délégation des Alpes-Maritimes, à l’entrée du Fort royal de l’île Ste Marguerite

Les samedi 20 et dimanche 21 septembre, de 10H30 à 16H30, les délégués de la Fondation du patrimoine des Alpes-Maritimes vous accueilleront sur un stand pour vous présenter l’action en cours pour la restauration du Fort royal et, plus généralement, l’ensemble des projets soutenus par la Délégation des Alpes-Maritimes de la Fondation du patrimoine.

Cette présentation se fera en parallèle aux visites guidées proposées par le musée du Fort Royal.

Musée du masque de fer et du fort Royal ile sainte marguerite, 06400 Cannes Cannes 06407 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0489822626 http://www.cannes.com

Stand de la Fondation du patrimoine, délégation des Alpes-Maritimes, à l’entrée du Fort royal de l’île Ste Marguerite

Axis Drone Mairie de Cannes