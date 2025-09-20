Stand Fondation du patrimoine Alpes-Maritimes à Valbonne Abbaye de Valbonne Valbonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Stand de la Fondation du patrimoine, Délégation des Alpes-Maritimes, dans la cour de l’Abbaye chalaisienne de Valbonne

Le samedi 20 septembre, de 14H à 18H, les délégués de la Fondation du patrimoine des Alpes-Maritimes vous accueilleront sur un stand pour vous présenter l’action programmée pour la restauration des bâtiments abbatiaux et, plus généralement l’ensemble des projets soutenus par la Délégation des Alpes-Maritimes de la Fondation du patrimoine.

Cette présentation se fera en parallèle aux visites guidées de l’abbaye proposées par la Ville de Valbonne.

A noter que durant ces JEP 2025 les délégués de la Fondation du patrimoine des Alpes-Maritimes vous accueilleront aussi au Fort royal de l’île Sainte-Marguerite.

Abbaye de Valbonne 2 Rue de la Paroisse, 06560 Valbonne Valbonne 06560 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/abbaye-chalaisienne-de-valbonne L’abbaye de Valbonne est fondée à la fin du XIIe siècle par les moines de l’ordre de Chalais. L’église répond aux principaux traits de l’art roman chalaisien : le monument présente un plan en croix latine orienté, avec une nef unique, un transept « bas » et un choeur carré à chevet plat à l’Est. Les matériaux pauvres employés inscrivent l’abbaye dans ce respect de l’Ordre de Chalais. C’est parce que l’église, la chapelle des Pénitents, les bâtiments conventuels et l’aire du cloître sont d’une très grande qualité que ceux-là ont été classés Monuments historiques par arrêté du 17 décembre 1984. Parking du Pré des Arts, gratuit

@ Mairie de Valbonne / Fondation du patrimoine