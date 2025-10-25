STAND GÉOLOGIE ET EAU Aniane

STAND GÉOLOGIE ET EAU Aniane samedi 25 octobre 2025.

STAND GÉOLOGIE ET EAU

Aniane Hérault

Début : 2025-10-25

fin : 2025-10-25

2025-10-25

À l’occasion du concours Les Ricochets du Diable , faites une pause nature sur notre stand pour observer de plus près les galets et découvrir ce qu’ils nous racontent grâce à des loupes binoculaires, un memory 3D, un jeu à l’aveugle…

Demain la Terre ! en partenariat avec le Service Jeunesse, Sports et Parentalité de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault

Dans le cadre de la journée ludique autour du 1er concours Les Ricochets du Diable .

Aniane 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 57 25 44

English :

For the Les Ricochets du Diable competition, take a nature break at our stand to take a closer look at the pebbles and discover what they tell us, using binocular magnifiers, a 3D memory game, a blind game…

Demain la Terre ! in partnership with the Youth, Sports and Parenting Department of the Communauté de communes Vallée de l’Hérault

German :

Anlässlich des Wettbewerbs Les Ricochets du Diable können Sie an unserem Stand eine Naturpause einlegen, um die Kieselsteine genauer zu betrachten und mithilfe von Binokularlupen, einem 3D-Memory und einem Blindenspiel herauszufinden, was sie uns erzählen…

Demain la Terre! in Zusammenarbeit mit dem Service Jeunesse, Sports et Parentalité der Communauté de communes Vallée de l’Hérault (Jugend, Sport und Elternschaft der Communauté de communes Vallée de l’Hérault)

Italiano :

Nell’ambito del concorso Les Ricochets du Diable , fate una pausa dalla natura presso il nostro stand per osservare più da vicino i sassolini e scoprire cosa hanno da dirci, utilizzando ingranditori binoculari, un gioco di memoria in 3D, un gioco per non vedenti…

Demain la Terre ! in collaborazione con il Dipartimento Gioventù, Sport e Genitorialità della Comunità dei Comuni della Vallée de l’Hérault

Espanol :

En el marco del concurso Les Ricochets du Diable , tómese un respiro de la naturaleza en nuestro stand para observar de cerca los guijarros y descubrir lo que tienen que decirnos, utilizando lupas binoculares, un juego de memoria en 3D, un juego de ciegos…

Demain la Terre ! en colaboración con el Departamento de Juventud, Deportes y Paternidad de la Mancomunidad del Valle del Hérault

