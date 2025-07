Stand High Patrol DJ Set Ubu Rennes

Stand High Patrol DJ Set Ubu Rennes vendredi 7 novembre 2025.

Stand High Patrol DJ Set Ubu Rennes Samedi 8 novembre, 00h00 Ille-et-Vilaine

Tarifs : 5€° Sortir! / 14€ carte Curieuse / 16€ réduit* / 19€ plein*

* Majoration de 2€ sur place

° Tarif Sortir! disponible seulement aux bureaux des Trans, à l’Office du tourisme de Rennes ou sur tourisme-rennes.com

Stand High Patrol DJ Set

Fondé en Bretagne en 2001, Stand High Patrol est l’un des plus fameux soundsystems dub français, notamment reconnu pour son style dubadub mêlant dub, hip hop, bass music et reggae digital, auquel il ajoute parfois des touches de jazz ou de house.

Rootystep et Mac Gyver au contrôle, Merry à la trompette : les « dubadub musketeerz » prennent d’assaut l’Ubu en format Stand High Patrol DJ SET pour une session marathon ! En trio avec live fx [effets réalisés en direct] et trompette, ou tour à tour en solo au contrôle des platines, les deux fondateurs du collectif et leur trompettiste vous donnent rendez-vous pour 6h de danse.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-08T00:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-08T06:00:00.000+01:00

1

https://my.weezevent.com/stand-high-patrol-dj-set-rootystep-mac-gyver-merry

Ubu 1 Rue Saint Hélier Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine