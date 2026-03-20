STAND LA RÉSERVE MARINE Palavas-les-Flots
STAND LA RÉSERVE MARINE Palavas-les-Flots dimanche 5 avril 2026.
STAND LA RÉSERVE MARINE
1 place de la Méditerranée Palavas-les-Flots Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-05
Stand La Réserve Marine À partir de 5 ans Gratuit
Plongez dans l’univers de la Réserve Marine grâce à des jeux interactifs atelier de fabrication de créatures marines, jeu de 7 familles, énigmes à décoder pour révéler les secrets de nos espèces locales. Une escale ludique et créative pour sensibiliser petits et grands à la protection de notre littoral tout en s’amusant. .
1 place de la Méditerranée Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 07 73 34 accueil@palavas-tourisme.com
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La Réserve Marine stand From age 5 Free
L’événement STAND LA RÉSERVE MARINE Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-03-17 par 34 ADT34