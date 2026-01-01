[Stand] L’énergie coûte cher, parlons-en ! La Maison de l’Habitant Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-27 14:00 – 17:00

Gratuit : oui Entrée libre sans inscription

Sur le stand, découvrez des conseils pour économiser l’eau et l’énergie dans votre logement, comment choisir votre contrat d’électricité ou de gaz, des informations sur les droits et les aides ainsi que de la documentation pédagogique et du petit matériel de démonstration pour réduire vos consommations.Rendez-vous le mardi 27 janvier de 14h à 17, à La Maison de l’HabitantEntrée libre, sans inscription

La Maison de l’Habitant Centre-ville Nantes 44000

02 40 89 30 15 https://metropole.nantes.fr/maison-habitant contact@adil44.fr 02 40 89 30 15



