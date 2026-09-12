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Stand – L’énergie coûte cher, parlons-en ! La Maison de l’Habitant Nantes
lundi 12 octobre 2026 · La Maison de l'Habitant · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-10-12 13:30 – 17:00
Gratuit : oui Gratuit, en accès libre au sein de La Maison de l’Habitant Adulte, Senior
Sur le stand, découvrez des conseils pour économiser l’eau, l’énergie dans votre logement, comment choisir votre contrat d’énergie, des informations sur les droits et les aides ainsi que de la documentation et du petit matériel de démonstration pour réduire vos consommations.
La Maison de l’Habitant Centre-ville Nantes 44000
02 40 89 30 15 https://metropole.nantes.fr/maison-habitant contact@adil44.fr 0240893015
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