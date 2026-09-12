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Stand – L’énergie coûte cher, parlons-en ! La Maison de l’Habitant Nantes

lundi 12 octobre 2026 · La Maison de l'Habitant · Nantes

Stand – L’énergie coûte cher, parlons-en ! La Maison de l’Habitant Nantes

Informations pratiques

Début
lundi 12 octobre 2026
Fin
lundi 12 octobre 2026
Heure de début
13:30
Lieu
La Maison de l'Habitant
Adresse
12 Rue Président Edouard Herriot
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Gratuit, en accès libre au sein de La Maison de l'Habitant

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-12 13:30 – 17:00
Gratuit : oui Gratuit, en accès libre au sein de La Maison de l’Habitant Adulte, Senior 

Sur le stand, découvrez des conseils pour économiser l’eau, l’énergie dans votre logement, comment choisir votre contrat d’énergie, des informations sur les droits et les aides ainsi que de la documentation et du petit matériel de démonstration pour réduire vos consommations.

La Maison de l’Habitant Centre-ville Nantes 44000
02 40 89 30 15 https://metropole.nantes.fr/maison-habitant contact@adil44.fr 0240893015


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