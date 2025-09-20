Stand les Croqueurs de pommes, le GREFFON Château de Prye Imphy

Stand les Croqueurs de pommes, le GREFFON Château de Prye Imphy samedi 20 septembre 2025.

Stand les Croqueurs de pommes, le GREFFON 20 et 21 septembre Château de Prye Nièvre

Tarif : 3,50 € | Gratuit pour les adhérents de l’AACEPP et les moins de 18 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Les Croqueurs de pommes, le GREFFON (Nièvre + une partie de l’Yonne et du Cher), le Groupe pour la renaissance des espèces fruitières et forestières oubliées de la Nièvre, intervient deux fois par an dans le verger de Prye pour former les membres de l’association des Amis du Château, écuries et parc de Prye (AACEPP), à la taille de restauration des arbres fruitiers et de formation des cordons. Grâce aux Croqueurs, le verger, créé entre 1880 et 1890, est réhabilité et les variétés du verger-potager, identifiées. Venez rencontrer les Croqueurs au stand aux écuries de Prye.

Château de Prye 58160 La Fermeté Imphy 58160 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté http://www.chateaudeprye.com https://www.facebook.com/chateaudeprye/?fref=ts Ce domaine classé au titre des Monuments historiques a été dessiné à la fin du XIXe siècle par Édouard André, et compte des écuries dont les boxes sont lambrissés de marbre. Entrée sur la D18.

