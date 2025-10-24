Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

STAND NOTRE CONSOMMATION UN VRAI LEVIER Loupian vendredi 24 octobre 2025.

RD 158, E4 Loupian Hérault

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-24
fin : 2025-10-24

Date(s) :
2025-10-24

Echange et débats d’idées dans un esprit d’écoute et de respect mutuel.
RD 158, E4 Loupian 34140 Hérault Occitanie +33 6 71 95 83 05  contact.cosciences@gmail.com

English :

Exchange and debate ideas in a spirit of listening and mutual respect.

German :

Austausch und Diskussion von Ideen in einem Geist des Zuhörens und des gegenseitigen Respekts.

Italiano :

Scambio e dibattito di idee in uno spirito di ascolto e rispetto reciproco.

Espanol :

Intercambiar y debatir ideas en un espíritu de escucha y respeto mutuo.

