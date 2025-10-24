STAND NOTRE CONSOMMATION UN VRAI LEVIER Loupian
STAND NOTRE CONSOMMATION UN VRAI LEVIER
RD 158, E4 Loupian Hérault
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-24
fin : 2025-10-24
Date(s) :
2025-10-24
Echange et débats d’idées dans un esprit d’écoute et de respect mutuel.
RD 158, E4 Loupian 34140 Hérault Occitanie +33 6 71 95 83 05 contact.cosciences@gmail.com
English :
Exchange and debate ideas in a spirit of listening and mutual respect.
German :
Austausch und Diskussion von Ideen in einem Geist des Zuhörens und des gegenseitigen Respekts.
Italiano :
Scambio e dibattito di idee in uno spirito di ascolto e rispetto reciproco.
Espanol :
Intercambiar y debatir ideas en un espíritu de escucha y respeto mutuo.
